من حضورهما "العزاء" الى صورة "الكنبة" ..دلائل تنفي شائعات طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

تيم حسن ووفاء الكيلاني ما يزالان يثيران حيرة الجمهور بشأن استمرار زواجهما من عدمه في ظل اصرارهما على عدم نفي او تأكيد الأخبار المتداولة عن انفصالهما التي سبق وأن ضجت بها حسابات السوشيال ميديا والعديد من المواقع الإلكترونية، لكن يبدو بأن هناك دلائل تؤكد بأن الثنائي يعيشان حياة زوجية هادئة ومنسجمة بعيداً عن كل هذه الضجة والشائعات.

صورة "كنبة" تنفي شائعات طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

الجمهور ما يزال يبحث عن دلائل وإشارات لمعرفة ما صحة الشائعات التي لاحقت الثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني في الفترة الماضية، ورصد أخيراً صورة قد تحمل في مضامينها الكثير بعدما ظهرت الإعلامية وفاء الكيلاني في احدث صورة لها انستغرام بدت فيها وهي تجلس على الكنبة داخل منزلها الزوجي، وهي نفس لقطة الكنبة التي ظهر فيها ايضا النجم تيم حسن، مما يؤشر بأن الثنائي ما يزالان يعيشان سوياً بنفس المنزل الزوجي، وينفي بالتالي الشائعات التي تحدثت عن انفصالهما.

تيم حسن ووفاء الكيلاني في عزاء حاتم علي

سبق هذه الدلائل ظهور كل من الثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني في عزاء المخرج السوري حاتم علي حيث إرتأت وفاء الكيلاني مساندة زوجها في محنة وفاة مواطنه المخرج لسوري حاتم علي، لكنها لم تظهر برفقته بشكل مباشر، انما ظهرت برفقة النجمة منى واصف والفنانات السوريات في العزاء، بينما حضر تيم حسن الجنازة ومشى مع الموكب وبدا حينها الثأثر الشديد عليه بوفاة صديقه حاتم علي وداعمه الأول في مسيرته الفنية.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي برقية عزاء وإكليلاً يحمل اسمي تيم حسن ووفاء الكيلاني، تم إرساله لأسرة المخرج السوري الراحل حاتم علي، الذي غيّبه الموت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2020.

كما لاحظ الجمهور ارتداء تيم حسن خلال مشاركته في العزاء، خاتم الزواج بيده اليسرى وأيضاً ظهرت وفاء بالصورة المتداولة لها من العزء وهي تلبس خاتم الزواج بيدها اليسرى، مما ينفي شائعات توتر علاقتهما وانفصالهما.