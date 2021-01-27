فيديو نور الغندور تنفي إصابتها بالسرطان وهذا ما ستفعله في زفاف مهند الحمدي

نور الغندور حلت ضيفة على برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي ويقدمه المذيع إيلي نخلة، وتحدثت عن بعض من تفاصيل حياتها الشخصية وفترة مرضها قبل سنوات، والتي أثارت الجدل والتساؤلات حينها.

نور الغندور تنفي إصابتها بمرض السرطان

نور الغندور كانت قد ظهرت قبل حوالي 3 أعوام في أحد البرامج، وبكت عند حديثها عن مرضها، لكن البعض من جمهورها اعتقد حينها أن بكائها بسبب إصابتها بمرض السرطان، حيث أوضحت نور خلال المقابلة التي عرضت بالأمس، أنها لم تصب بالسرطان كما روج البعض، لكنه كان شيئًا بسيطًا وتعافت منه وقتها.

وبالرغم من أن نور الغندور لم تكشف صراحة عن طبيعة مرضها في تلك الفترة، إلا أنها أكدت أنها أصيبت بشيء موجود لدى حوالي 85 بالمائة من البشر، لكنه ليس سرطانًا كما ادعى البعض، لافتة إلى أنها حرصت على توضيح الأمر حينها، وأن تصريحاتها خلال ذلك البرنامج وبكائها تم تفسيرها بشكل خاطئ تمامًا.

رد فعل نور الغندور بعد إعلان مهند الحمدي ارتباطه

في سياق آخر تحدثت نور الغندور مجددًا عن شائعات ارتباطها بالفنان مهند الحمدي، التي انتشرت في الفترة الماضية، قبل إعلان ارتباطه الرسمي بمدونة الموضة اللبنانية فرح مراد، وأوضحت نور أن فكرة ارتباطها بمهند ليس لها أساس من الصحة، متعجبة من انتشار تلك الأنباء بالرغم من عدم تصريح أو تلميح أي منهما بأي شيء له علاقة بالأمر.

وكشفت نور أنها بمجرد أن علمت بنبأ خطوبة زميله مهند الحمدي سارعت بتهنئته وقالت له إنها سوف تكون أول المشاركين في زفته وتوصيله لعروسته، حتى تنتهي الشائعات التي تطاردهما نهائيًا، مضيفة: "هو زميلي وأخويا.. ربنا يوفقه ويتمم لهم بخير، وهم لايقين على بعض، الله يحفظهم".

نور الغندور والدراما المصرية

كذلك صرحت نور الغندور بأنها ترى أن هذا هو الوقت الأنسب لدخولها عالم الدراما المصرية، خاصة بعد أدائها بعض المشاهد باللهجة المصرية في مسلسل "دفعة بيروت" الذي عرض مؤخرًا عبر منصة شاهد وحقق ردود أفعال إيجابية.

ومن المعروف أن "دفعة بيروت" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

ويعتبر العمل هو استكمال لمسلسل "دفعة القاهرة" الذي عرض في شهر رمضان لعام 2019، وتدور الأحداث في ستينيات القرن العشرين مع طلبة من عدة دول عربية يسافرون إلى بيروت حيث يدرسون هناك في الجامعة، وتقع لهم عدد من الأحداث المثيرة.