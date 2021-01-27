حياة الفهد بريطانية في مسلسلها برمضان 2021 ولا علاقة لقصته بحياة الأميرة مارجريت .. فيديو

حياة الفهد النجمة الكويتية من المقرر أن تنافس في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل يحمل عنوان "مارغريت"، كانت قد أعلنت عن بعض تفاصيله مؤخرًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن مخرج العمل باسل الخطيب كشف تفاصيل جديدة خلال استضافته في برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4.

مخرج "مارغريت" يوضح حقيقة علاقة المسلسل بالأميرة مارغريت

باسل الخطيب نفى ما تردد مؤخرًا عن تجسيد حياة الفهد لدور الأميرة مارجريت ابنة جورج السادس، في مسلسلها الجديد، وأكد في تصريحاته أن العمل ليس سيرة ذاتية تخص أي شخصية تاريخية، لافتًا إلى أن الفنانة الكويتية سوف تجسد شخصية سيدة بريطانية من أصول عربية من ناحية والدها، وتتحدث اللغة العربية جيدًا، رغم أنها أمضت فترة طويلة من حياتها في بريطانيا، وتأثرت ببعض الطباع هناك.

وأشاد الخطيب بالفنانة حياة الفهد، ولفت إلى أنها مهتمة كثيرًا بالتفاصيل، وذهنها حاضرًا طوال الوقت ولديها رؤية مميزة في أعمالها.

معلومات جديدة عن مسلسل حياة الفهد الجديد

ونفى المخرج باسل الخطيب الأنباء التي ترددت أيضًا عن أن العمل يدور في إطار كوميدي، خاصة بعد إعلان مشاركة الفنان حسن البلام فيه، وأكد أن العمل بعيد تمامًا عن الكوميديا وأنه دراما اجتماعية إنسانية، بها العديد من المواقف مأساوية، وتدور أحداثه في منطقة بالخليج العربي، في أواخر فترة الستينيات، والمسلسل من تأليف علي شمس ومحمد شمس، ومن المقرر تصويره في البحرين.

حياة الفهد تروج لمسلسل "مارغريت"

وكانت حياة الفهد قد نشرت مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" أكثر من صورة دعائية تظهر أبرز النجوم المشاركين في بطولة مسلسل "مارغريت" الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2021، وكان من بينهم الفنانة البحرينية نور الشيخ ونواف النجم، وكذلك الفنانة شيماء سليمان، والفنان أحمد العماني، وزينب غازي، وليالي دهراب وحسن البلام الذي كان أول المنضمين للعمل الجديد، كما نشرت أولى الصور الدعائية لمسلسل "مارغريت"حيث ظهرت فيها بإطلالة سيدة أنيقة ترتدي قبعة وملابس خضراء.

وكان من المقرر أن تشارك الفنانة حياة الفهد في مسلسل "عرش الطاووس" في رمضان 2021 وهو يعد الجزء الثاني من مسلسلها "أم هارون" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا ملحوظًا، لكن تقرر تأجيل عرض العمل حيث أعلنت النجمة الكويتية أنهم لن يستطيعوا استكمال تنفيذ المسلسل وعرضه في رمضان المقبل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.