ريم نصري تفاجئ الجمهور بزواجها للمرة الثانية وشقيقتها أصالة نصري أولى المهنئين ..بالصور

ريم نصري، شقيقة الفنانة أصالة، زفت لجمهورها خبر زواجها للمرة الثانية واطلت عليهم بفستان الزفاف الأبيض برفقة عريسها الذي لم تكشف عن هويته بينما قدمت لها شقيقتها الفنانة السورية أصالة التهاني.

زواج ريم نصري للمرة الثانية

الفنانة السورية ريم نصري البالغة من العمر 45 عاماً، فاجأت متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بالإعلان عن زواجها للمرة الثانية، ونشرت صورتين ظهرت في الأولى وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض مع الطرحة الطويلة بدون أن تكتب أي تعليق على اللقطة، ثم نشرت بعدها صورة لها مع عريسها وهو يطبع قبلة على جبينها في لقطة من حفل زفافهما واكتفت بالتعليق بعبارة رومانسية عبرت فيها عن مدى حبها لزوجها قائلة :" انت وانا شال صوف دافئ محاك بأنامل إلهية".

ولم تكشف ريم نصري عن اسم زوجها الذي أطلت معه ايضا بصورة جماعية أثناء غداء عائلي حيث وصفت لمّة الحضور على المائدة بـ "الأحباء".

وسارعت أصالة نصري، الى تقديم التهاني لشقيقتها الصغرى ريم نصري، من خلال تعليق كتبته على صورة زفافها على انستغرام وتمنت لها السعادة الزوجية قائلة لها :"الله يسعد ويعطيك كل الخير".

معلومات عن ريم نصري

ريم نصري دوت الخليج الأخت الصغرى للفنانة أصالة نصري، وتتكون عائلتهم من 4 أشقاء وهم: أماني، أصالة، أنس، أيهم (توفي قبل سنوات)، وتزوجت ريم سابقاً من رجل الأعمال السوري عبد السلام الكيالي عام ورزقت منه بطفلين هما جودي وعلي.

واحترفت ريم نصري الغناء قبل سنوات طويلة وأطلقت العديد من الأغاني لها لكنها لم تلقى التشجيع من عائلتها او شقيقتها اصالة نصري التي بررت بأنها كانت تخاف على شقيقتها من اجواء الوسط الفني.

وساد التوتر بين الشقيقتين ريم نصري واصالة نصري لسنوات طويلة حيث انبرت خلافاتهما على الإعلام وتراشقا التصريحات والاتهامات النارية، إلا انهما عادتا وتصالحتها قبل حوالي عامين بمباركة من والدتهما وأشقائهما، وأقامتا جلسة صلحة علنية ونشرا صور اجواء المصالحة حينها على حساباتهما على السوشيال ميديا.