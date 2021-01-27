دنيا بطمة تعلق على الحكم النافذ بسجنها 12 شهرًا في قضية "فضح المشاهير"

قضية دنيا بطمة المطربة المغربية، طرأت عليها تطورات جديدة اليوم الأربعاء بعد أن قضت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، لاسجن النافذ لـ دنيا بطمة لمدة 12 شهرًا، في اتهامها بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"حمزة مون بيبي".

رد فعل دنيا بطمة بعد حكم حبسها 12 شهرًا

دنيا بطمة لم تعلق على حكم الحبس الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام المغربية، لكنها ألمحت إليه بشكل غير مباشر من خلال تعليق نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، عقب انتشار تفاصيل الحكم، حيث كتبت: "أكثر عبارتين مريحتين: ما أحزن الله عبدًا إلا ليسعده.. ما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحبه، فقولوا الحمد لله دائمًا وابدًا".

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 يوليو من 2020، بالسجن 8 أشهر لدنيا بطمة، ثم حكم بالبراءة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، اليوم، حكمها بإضافة 4 أشهر أخرى للمدة الأولى لتصل مدة الحكم عليها بالسجن إلى 12 شهرًا، أي عام كامل.

تفاصيل تورط دنيا بطمة في قضية "فضح المشاهير"

وتمت إدانة المطربة المغربية ببث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، على أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم.

كما صدرت مجموعة من الأحكام في حق ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة والتي تعد كذلك أحد المتورطين والمتهمين في قضية "حمزة مون بيبي"، والتي كانت رهن الاعتقال منذ أشهر، وقد صدر بحقها حكماً بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف درهم، كما حكم على مصممة الأزياء عائشة عياش بالحبس لمدة سنة ونصف بالإضافة إلى متهمة أخرى بالحبس لمدة 10 أشهر.

دنيا بطمة تستقبل طفلتها الثانية

الجدير بالذكر أن دنيا بطمة قد استقبلت طفلتها الثانية مؤخرًا، وحرصت على توثيق يوم ولادتها بالصور والفيديو، ونشرتها عبر حسابها على انستجرام، وتلقت التهاني من قبل عدد من متابعيها وأصدقائها، كذلك نشرت جلسة تصوير خاصة مع ابنتها من المستشفى بعد ولادتها، إضافة إلى الاحتفال الذي أقامته بعد خروجها من المستشفى ووصولها المنزل.