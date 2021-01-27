خاص.. عمرو دياب يبدأ تسجيل أغاني مسلسله الجديد بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يتواجد الهضبة عمرو دياب، منذ فترة طويلة بدبي، حيث احتفل بطرحه في حفل ضخم هناك أُقيم باستاد دبي وحضره عدد كبير من الجمهور حيث حمل شعار"كامل العدد".

وعلم "دوت الخليج الفني" من مصادره أن الهضبة يرغب في تسجيل أغاني مسلسله الجديد بدبي، حيث من المقرر أن يضم المسلسل عدد كبير جدًا من الأغاني وبالفعل استقر دياب، حتى هذه اللحظة على بعض الأغاني والمفترض أن يبدأ في العمل عليهم خلال الفترة القليلة المُقبلة.

جدير بالذكر أنه فور طرح ألبوم الهضبة الأخير على المتجر الإلكتروني العالمي "أي تيونز" تصدر قائمة الأعلى مبيعا بالوطن العربي.

وتصدر الألبوم مبيعات المتجر الإلكتروني في السعودية والإمارات والاردن وقطر.

وكان النجم عمرو دياب قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد يا أنا يا لأ عبر التطبيقات الاليكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك.

وأغاني ألبوم "يا أنا يا لأ" هي:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعه (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

