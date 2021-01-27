أخبار المزيكا| مصباح علاء الدين لـ محمد رمضان تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة وحكيم يطرح عدى الغزل اليوم

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الخاصة بالموسيقى، من أبرزها..

أعلن المطرب حكيم عن طرح أغنيته الجديدة "عدى الغزل" عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث نشر صورة له وعلق عليها: "اسمعوا أغنيتي الجديدة #عدى_الغزال بكره على اليوتيوب الساعة 6 مساء".

وكان حكيم قد طرح مؤخرًا كليبه الغنائى "صحاب أونطة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها، حيث تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستديوهات الكبري بالقاهرة، مما أضفى على الأغنية جوا ساحرا.

وفى "صحاب أونطة" مزج حكيم بين الأغنية الشعبية والمهرجانات بشكل حضارى وبسيط، يدلل على موهبته الغنائية الكبيرة، وجرأته فى اقتحام هذا اللون الغنائى بشكل وقور يحفظ كاريزمته التى يعرفها جمهوره، وبدا النجم الشعبى فى كامل لياقته وقدم استعراضا راقيا خلال الأغنية.

وغرد رامي جمال من خلال حسابه الشخصي تويتر : " في ايدك كانت النعمه وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود علي النعمه ما بتشوفهاش ????‍♂️بكرة الساعة ٥ ميعادنا ان شاء الله تعجبكم " .

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

تخطى فيديو كليب "مصباح علاء الدين" للفنان محمد رمضان حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة بعد 3 ايام من طرحه عبر قانته الرسمية بموقع اليوتيوب

وتقول كلمات الأغنية: "من صغري كنت شايف وأنا بلمس النجوم .. ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم .. وحلمت بالبطولة جايلك يا صفوف يا أولى.. وأدي حلم الطفولة أهو اتحقق في يوم".

"ماكانش ليا واسطة مادعكتش الفانوس.. بالعكس حلمت حلم كان رؤية مش كابوس .. والناس الطيبين واقفين مستجدعين .. هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين".

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة.

تستعد الفنانة زيزي عادل، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "خد" اليوم الأربعاء وذلك عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

أغنية "خد" كلمات والحان: زيزي عادل وأحمد البرازيلي، وتوزيع: وسام عبد المنعم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زيزي عادل، أغنية "كل يوم" من مسلسل "ضربة معلم" والتي قامت بغنائها في الحلقة الأخيرة من العمل.