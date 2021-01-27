مريهان حسين ضيفة مصطفى الأغا في "صدى الملاعب"

روّجت الفنانة مريهان حسين، لمشاهدة حضورها اليوم في برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الأغا. وكتبت مريهان من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام :"النهاردة هاكون ضيفة الإعلامي الكبير المحترم مصطفى الأغا في برنامج صدى الملاعب على قناة MBC الساعة ١١ مساء بتوقيت القاهرة الواحدة صباحا بتوقيت دبي .. اتمنى تتفرجوا عالحلقة و اتمنى تعجبكم " وأحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

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