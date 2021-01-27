أحمد الشامى يروج لـ ألبومه الجديد الصيف ابتدى

ونشر شامى صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام وهو ممسك بالبوستر الخاص بالألبوم.
وكتب من خلال صورته معلقا:"With my latest album cover..الصيف إبتدا"
ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.
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