أحمد جمال سعيد يكشف عن علاقته بـ رانيا فريد شوقي.. فيديو

كشف الفنان أحمد جمال سعيد حفيد الفنان الكبير الراحل فريد شوقى عن علاقته بخالته الفنانة رانيا فريد شوقى، موجها رسالة مهمة لها بعد نجاحها فى مسلسل "ضربة معلم". وقال احمد جمال فى لقاء ببرنامج "انسايدر بالعربى" : أنا فخور كونى حفيد فريد شوقى كما أننى سعيد بما حققته خالتى رانيا من نجاحات وتجمعنى بها علاقة فيها جانب كبير من الحنية والحب. واضاف أحمد جمال سعيد : أنا اعشق الاكلات المختلفة التى تصنعها وخاصة اكلة السجق التى اشتقت اليها. وأعرب أحمد جمال عن سعادته بفرحتها بالنجاج الكبير الذى حققته فى مسلسل "ضربة معلم" مع الفنان محمد رجب حيث قدمت شخصيتها بشكل مختلف وجديد واضافت اليه كثير من التفاصيل التى اعطت للشخصية بريق مختلف.

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