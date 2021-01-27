منى زكى وإياد نصار ونادين لبكى يصورون فيلم Perfect Strangers بنسخة لبنانية

حددت المخرجة اللبنانية نادين لبكى شهر فبراير موعدا لتصوير فيلمه الجديد والماخوذ عن الفيلم الاجنبى الكوميدى "Perfect Strangers" بنسخة لبنانية.

ووقع اختيار المخرجة على كل من منى زكى واياد نصار والفنان عادل كرم لبطولة العمل الذى يقوم بتاليفه وسام سميرة وجابريال يمين وانتاج محمد حفظي وجيانلوكا شقرا وماريو حداد.

وتدور أحداث الفيلم حول سبعة أصدقاء قدامى يجتمعون معًا لتناول العشاء، وأثناء الطعام قرروا ممارسة لعبة تتضمن وضع هواتفهم على مائدة العشاء، ومشاركة جميع مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية إلى جانب كل بريد إلكتروني تلقونه خلال لقائهم لإثبات أنه ليس لديهم ما يخفونه في ذلك المساء. لكل من على المائدة، لتتحول الأمور وتصبح أكثر جدية بمعرفتهم أسرار بعضهم البعض، حيث تؤدي خطتهم في النهاية إلى نتائج عكسية وتكشف عن شبكة من الأسرار.

يذكر أن منى زكى تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "تقاطع طرق" والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.