بسبب إطلالتها الساحرة.. ياسمين صبري تتصدر تويتر

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تويتر بعد إطلالتها الساحرة خلال الأيام الماضية عبر حسابها الشخصي على إنستجرام . ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ياسمين_صبري. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل نعه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . وجاءت تعليقات الجمهور على الهاشتاج كما يلى:

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