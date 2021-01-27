محمد نجاتي لـ دوت الخليج: "مستحيل أفكر أركب التريند على حساب ديني"

حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

وقال محمد نجاتي إن مسألة تصدر الفنانون للتريند لا بد أن تكون مرتبطة بعمل فني وليس الأمور الشخصية التي تخص الخلافات والمرض وفبركة الأخبار، قائلا: "لازم تكون قد التريند وتلفت نظر الناس إليه بأشياء تافهة".

وأضاف: "من المستحيل أنا أسعى لتصدر التريند على حساب ديني لأن البعض ظن أن تصريح الفنان أهم من الشيوخ كان هدفه إثارة الجدل، أنا رجل منتظم في صلاتي وأنتمى إلى منطقة شعبية".

أما عن سبب تعرض الفنانون للهجوم في الفترة الأخيرة، علق "نجاتي": نحن لا نحصل على مبالغ باهظة مثلما تظن الناس وأننا نعيش حياة فارهة مبالغ فيه لذلك نتعرض للانتقادات".