صباح التدريس عن بعد.. نادين نجم تعلن عن أكبر مشاكلها في الحياة

أعلنت الفنانة نادين نجم ، عن أكبر المشاكل التي تواجها بسبب التدريس عن بعد، التي اتبعاتها بعض الدول للحد من انتشار كورونا .

ونشرت نادين نجيم ، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت قائلة : " صباح الخير وصباح التدريس عن بعد وصباح الصريخ والتعصيب والهسترة.. بعتقد ان لسان حال معظم الأمهات حاليًا تقول شكرًا كورونا عملتيلنا فحص بالصبر " .

وولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ودرست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، و نالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه