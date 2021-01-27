عاجل.. الموت يُفجع الفنان ياسر فرج

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان ياسر فرج وفاة زوجته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب ياسر فرج منشورًا قال فيه :"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرًا"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكان الفنان ياسر فرج قد أعلن مؤخرًا عن دخول زوجته للعناية المركزة، حيث كتب منشورًا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، قال فيه :" طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة علي عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد، والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، انهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة ،عمري ماكنت اتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك انتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة علي ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها علي خير.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ياسر فرج الدرامية الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد أمين، ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي صابر، بطولة جمال سليمان، صابرين، إيناس عز الدين، هنادي مهنى، أحمد صفوت.