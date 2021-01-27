قبول استئناف النيابة.. وتجديد حبس مودة الأدهم 45 يوما

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت محكمة عابدين، قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مودة الأدهم فتاة التيك توك لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما بكفالة 5 آلاف جنيه، وقررت تجديد حبسها 45 يوما علي ذمة التحقيق.

كان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة فى العباسية، بإخلاء سبيل الطالبة حنين حسام ومودة الأدهم المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك بكفالة مالية قدرها خمسة الف جنيه لمودة الادهم، و15 الف جنيه لحنين حسام، وعرضهم على محكمة الجنايات، بعد استئناف النيابة على القرار.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.