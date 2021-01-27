إلهام شاهين تدعم بيان الجمعية المصرية للتنوير ردًا على إساءة أحد أعضاء مجلس النواب للفن والفنانين

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت النجمة إلهام شاهين على صفحتها الرسمية بموقع انستجرام وفيسبوك بيان صادر من الجمعية المصرية للتنوير موقع عليه عدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة ردا على إساءة أحد أعضاء مجلس النواب للفن والفنانين.

تم التوقيع علي بيان الجمعية المصرية للتنوير عدد كبير من المثقفين والكتاب وأساتذة الجامعة والأطباء والفنانين وفئات عديده من الشعب المصري الذين يقدرون قيمه الفن ويستنكرون إساءة أحد أعضاء مجلس النواب للفن والفنانين مطالبين المجلس الموقر إحاله هذا النائب إلي لجنة القيم لمحاسبته .

الأسماء كثيرة جداً منهم علي سبيل المثال لا الحصر من الفنانين : عزت العلايلي و حسين فهمي و نبيله عبيد و إلهام شاهين و ليلى علوي و هاله صدقي و صابرين و غاده عادل و منى زكي و داليا البحيري و عبير صبري و إسعاد يونس وسمير صبري و نجلاء بدر و فردوس عبد الحميد و شهيرة و هنا شيحة و وفاء صادق و يسرا اللوزي و سلوى محمد على.و المطربة عزة بلبع.

من المخرجين : الأساتذة علي بدرخان و محمد عبد العزيز .. أساتذة بأكاديمية الفنون والمخرجين عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية و محمد ياسين و هاني لاشين و محمد فاضل و كامله أبو ذكري و تامر محسن و هاني خليفة و ساندرا نشأت و أمير رمسيس و منال الصيفي و أحمد يحي و محمد أبو سيف و شريف مندور و سعد هنداوي و حازم متولي و ماندو العدل و محمد عبد الرحمن حماقي .

و المنتجين جمال العدل و مها سليم و د. محمد العدل ومن الكتاب والمفكرين والإعلامين : الكاتبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب .. و يوسف القعيد الكاتب الروائي و عضو مجلس الشعب سابقاً .. و خالد صلاح رئيس تحرير جريده اليوم السابع ..و عمرو الخياط رئيس تحرير جريده أخبار اليوم .. و أمال عثمان نائب تحرير جريده أخبار اليوم .. والكتاب السياسين جمال أسعد وشريف عارف .. و د. أماني فؤاد الأستاذة الجامعية و الأديبه فاطمة ناعوت و د. محمد عبد السميع .. وماجدة موريس .. ونوال مصطفي .. و وائل لطفي .. و الناقد طارق الشناوي .. و الطبيب و د. مدحت العدل .. وكتاب السيناريو تامر حبيب ونجلاء الحديني و شهيرة سلام و عمرو الدالى .. و د. محمد مبروك و الشاعر جمال بخيت .. و د. ماجده شوربه و د. صلاح سلام الأستاذ الجامعي .. والإعلاميه نهال كمال.

و من أساتذه الجامعة والأطباء : د حسام بدراوي رئيس لجنه التعليم بمجلس الشعب سابقاً و د. مؤمنة كامل .. وة د. حازم ياسين أستاذ بجامعة القاهرة .. و د. جمال شقره و د. هشام الخياط .. و د. خالد منتصر الكاتب والطبيب والمفكر .

و من رؤساء المهرجانات السينمائية : المنتج والكاتب محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى و الكاتب جمال زياده رئيس مهرجان شرم الشيخ و الكاتب محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان والناقد إنتشال التميمي رئيس مهرجان الجونة .

وفي مجال الموسيقي د. منال يحي الدين عازفه الهارب واستاذة بأكاديمية الفنون ومؤلف الموسيقي راجح داوود و الملحن أحمد جمال العدل .

و الناشره فاطمة البودي والناشر فريد زهران . والفنان التشكيلي حسين نوح - ومدير التصوير كمال عبد العزيز و مهندسي الديكور أنسي أبو سيف و حمدي عبد الرحمن وشرين فرغل و مصممه الأزياء ناهد نصر الله و القس الإنجيلي رفعت فكري سعيد و إسحاق حنا أمين عام الجمعيه المصريك للتنوير .

كل هؤلاء و أعداد كبيرة من القامات المحترمة من فئات عديده محامين و مهندسين و باحثين و رجال دين و أدباء.. و مهن عديده .. يرفضون إهانة الفن .. و لن يسمحوا بتغيير هويتنا الثقافية.. و سيتصدوا جميعا للأفكار الرجعية الهدامه.