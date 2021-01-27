لأول مرة .. شيرين عبد الوهاب وأصالة فى الشارقة 19 فبراير

تحيى كل من المطربة شيرين عبد الوهاب والمطربة اصالة حفلا غنائيا فى الشارقة يوم 19 فبراير المقبل وذلك فى أول حفل يجمع بينهما.

وتشدو المطربة شيرين عبد الوهاب بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورها فى الامارات ولعل من ابرزها اغنية "جرح تانى" واه ياليل".

بينما تشدو المطربة اصالة بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورها ولعل من ابرزها "بنت اكابر" و"نص حالة".

ومن المقرر ان تحيى أصالة حفل أون لاين بمشاركة الفنان عبادي الجوهر مساء اليوم.