أخبار الدراما | محمد سامى يواصل تصوير مسلسل "نسر الأغراب".. وفى بيتنا روبوت يتصدر التريند

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يواصل المخرج محمد سامي تصوير مسلسله الجديد " نسل الاغراب " للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان المقبل .

ونشر محمد سامى صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وعلق علي الصورة: "مسلسل نسل الأغراب إن شاء الله رمضان 2021 للمخرج والمؤلف محمد سامى وللمنتج تامر مرسى".

انضمت الفنانة إنجي المقدم لفريق مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، والذي من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى تشارك إنجى المقدم فى مسلسل "الاختيار 2"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويعرض فى شهر رمضان، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز فى المسلسل وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة، والعمل إخراج بيتر ميمي، وتأليف هانى سرحان وانتاج شركة سينرجى.

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل لؤلؤ للفنانة مي عمر تطورات أبرزها تعود "لؤلؤ" إلى عملها، وتحيي حفلا ناجحا وتقدم دويتو مع محمود الليثي، وهذا النجاح يغضب كامليا.

تقرر "نهال" الانتقام من "طارق" وتطلب من زميلها "تامر" أن يساعدها خاصة بعدما حكت له عن كل ما مرت به.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، .محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

تصدر مشهد للفنانة شيماء سيف، وليلى زاهر من مسلسل "في بيتنا روبوت" التريند رقم 1 على موقع "اليوتيوب"، كما تصدر مشهد آخر من المسلسل أيضًا تريند رقم 2.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، كما يعرض على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.