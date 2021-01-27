وفاة زوجة الفنان ياسر فرج

أعلن الفنان ياسر فرج، منذ قليل وفاة زوجته متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية كتب ياسر عبر فيس بوك "انا لله وانا اليه راجعون .صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرا. ومن المقرر دفنها بمقابر الأسرة.

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