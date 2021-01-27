وقال محمد عشوب : "توفيت شقيقتي الكبرى وأمى الحاجة إنشراح عشوب، ووالدة محمد عبدالحميد وحرم الدكتور عادل عبدالصمد، وعمة عادل عشوب، ومحمد مصطفى عشوب، والدكتور محمود مصطفى عشوب، ومي مصطفى عشوب، ووالدة حرم حسني أمين، والمرحوم محمود مرسي وجدة كريم عادل عبد الصمد والمقدم شريف عادل عبد الصمد، وباسم محمود مرسي، وحرم الداعية الإسلامي أحمد عصام".
ويعد الماكيير محمد عشوب احد ابرز الماكيرات فى الوسط الفنى حيث شارك فى عديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى تاريخ السينما المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عشوب يعلن وفاة شقيقته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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