محمد عشوب يعلن وفاة شقيقته

اعلن الماكيير محمد عشوب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وفاة شقيقته.

وقال محمد عشوب : "توفيت شقيقتي الكبرى وأمى الحاجة إنشراح عشوب، ووالدة محمد عبدالحميد وحرم الدكتور عادل عبدالصمد، وعمة عادل عشوب، ومحمد مصطفى عشوب، والدكتور محمود مصطفى عشوب، ومي مصطفى عشوب، ووالدة حرم حسني أمين، والمرحوم محمود مرسي وجدة كريم عادل عبد الصمد والمقدم شريف عادل عبد الصمد، وباسم محمود مرسي، وحرم الداعية الإسلامي أحمد عصام".

ويعد الماكيير محمد عشوب احد ابرز الماكيرات فى الوسط الفنى حيث شارك فى عديد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى تاريخ السينما المصرية.