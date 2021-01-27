أمير صلاح الدين يحكى موقفا غير متوقع بعد تعاقده على مسلسل جديد

نشر الفنان امير صلاح الدين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعرب فيه عن استيائه الشديد بعد تعاقده على مسلسل جديد.

وقال امير صلاح : "من أغرب المواقف اللي تعرضت لها في الشغلانة دي، إن يجيلك مسلسل دور كبير، جميل، وتمضي العقد، و تفضل تذاكر الشخصية وتحبها".

وأضاف امير : "وتعرف إن دورك كله إتشال، موقف مُضحك بصراحة، ويدل على عدم إحترافية وعشوائية، و كلام كتير أخجل أن أذكره، يلا حسبي الله و نعم الوكيل".

يذكر ان يصور حاليا امير صلاح الدين دوره فى مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل وعبير صبري، تأليف وإخراج محمد سامي.