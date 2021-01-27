نصر محروس يستعيد ذكرياته مع حسن الأسمر

القاهرة - محمد ابراهيم - استعاد المخرج نصر محروس، ذكرياته مع حسن الأسمر وذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "محروس" قائلا: " الله يرحمك يا صاحبي متشكرين من أقرب الأغاني لقلبى".

يذكر أن آخر أعمال نصر محروس أغنية "يا سمرا" لمصطفى شوقي وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهو من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سمير وهندسة صوت هانى محروس.

كلمات الأغنية:

يا سمرا ليه بتصدى وتجافى؟.. وفى عز ضعفى عليا تتعافى؟

مديت إيديا وقلبى وعيونى.. بس انتى ترضى يا سمرا تتلافى

أنا مهما أصوم مابتبعتيش عيدك.. شايفانى فى الموج مامدتيش إيدك

بخلانة ليه عليا عناقيدك؟..وأنا اللي زارعك كفي وكتافي

فارد شراعي وغازله من شالِك..نسيتي ليه في الشدة مين شالِك؟

