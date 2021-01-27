محمد عبد الناصر ينضم لأسرة فيلم العمدة الآلي

يستعد الممثل الشاب محمد عبد الناصر، لتصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد، الذى يحمل اسما مبدئيا "العمدة الٱلى" ويتم التحضير له حاليا، واختيار باقي فريق العمل.

وأشار الفنان محمد عبدالناصر إلي أنه سعيد للانضمام لأسرة العمل، مشيرًا إلى أنه سيقدم شخصية كوميدية ضمن أحداثه، كما يراهن على هذه الشخصية متمنيا أن ينافس الفيلم فى مهرجانات الأفلام العالمية.

وأضاف أن أحداث الفيلم تدور فى إطار اجتماعى، فى عصر العصور الأولى للبشرية، كعصر إنسان الكهف، ويتضمن العمل عدة رسائل وعظات إنسانية فى إطار من الكوميديا.

والفيلم بطولة نخبة كبيرة من الفنانين الشباب الصاعدة منهم إسلام فهمى، ملك نجيب، وعهد حسان، وخلود الأنصاري، وسناء الحبيب، وزوي. واخراج محمد خميس .