شاهد محمد رمضان من أحدث ظهور على إنستجرام

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له. وظهر محمد رمضان فى الصورة بإطلالة عصرية مرتديا نظارة شمسية مختلفة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه و علقوا كالتالى: -باشا -وحشتنا يا نجم يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني 2021. مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي

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