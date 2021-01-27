تعرف على آخر رسالة وجهها ياسر فرج لزوجته قبل وفاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - توفت زوجة الفنا ياسر فرج اليوم، وذلك عقب معاناتها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر رسالة وجهها "فرج" لزوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "طول عمري وانا بخاف من الباب ده.. كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي.. النهارده كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وام أولادي للعناية المركزة".

وتابع: "عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك انتي يا ميادة.. ومفيش حاجة كبيرة على ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير".