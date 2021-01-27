بفستان كاروهات.. بوسي تستعرض جمالها في جلسة تصوير جديدة

شاركت المطربة بوسي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ظهرت "بوسي" فيها بإطلالة جذابة تخطف الأنظار، مرتدية فستاناً قصيراً وجذاباً من الكاروهات باللون الأسود والأحمر، ووضعت حزاماً على الخصر باللون الأسود ليبرز رشاقتها، وانتعلت بوت كاجوال باللون الأسود لإكمال ظهورها.
كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري الذى يبرز جمال أنوثتها.
يشار إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كرمت النجمة بوسى، ومنحتها درع الجامعة، بعد إحيائها حفلاً غنائياً مميزاً على خشبة مسرح الجامعة، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وجاء الحفل تزامنًا مع نهاية 2020 التي أجبرت العالم على التباعد والانعزال، لتختار بوسي توديعها بجرعة أمل بغناء عدد من أغنياتها التي مزجت فيها بين البهجة والتفاؤل، وجاءت اطلالة بوسي بفستان أسود أنيق جذب الأنظار.
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