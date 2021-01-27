تشييع جنازة والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.. صور

شيع الفنان والمذيع تامر شلتوت جثمان والده، بعدما أقيمت صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.
وبعدها توجه إلى مقابر العائلة بـ 6 اكتوبر .. فيما كشف شلتوت أن العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل.
نشر تامر شلتوت صورة لوالده وعلق عليها قائلا :" انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت ..وسيتم الصلاه علي المتوفى بعد صلاه الظهر بمسجد الشرطة في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائله في ٦ اكتوبر ..و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل".
وأضاف: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ".
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