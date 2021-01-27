نسرين طافش تنعى والد تامر شلتوت: ربنا يصبر قلبك

نعت الفنانة نسرين طافش، والد صديقها تامر شلتوت الذي توفي صباح اليوم، الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونشر نسرين طافش، منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة "البقاء لله في والد الاعلامي الراقي تامر شلتوت ربنا يصبر قلبك يا تامر ويجعل مثوي والدك الجنة".



وكان الفنان تامر شلتوت، أعلن عن وفاة والده صباح اليوم الأربعاء قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت .. وسيتم الصلاه علي المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطه في ٦ أكتوبر.. وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائله في ٦ اكتوبر .. والعزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل”.

وأضاف "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".