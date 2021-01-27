وظهرت زينة مكي في الصور وهي تقوم بزيارة عدد من الاماكن السياحية من بينها اشهر المساجد التركية ايا صوفيا ، حيث ظهرت وهي تجلس في المسجد مرتدية ايس كاب وملابس شتوية تتماشى مع الزي الاسلامي المناسب لزيارة المساجد
كان خطيب زينة مكي عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية خلال ممارستها الرياضة في الجيم، وتصدرت حينها حينها تريند جوجل وذلك بعد
أن شاركت جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" فيديو أثناء طلب الموسيقي اللبناني نبيل خوري، الزواج منها، أثناء تواجدها في صالة الجيم.
وعلقت زينة علي الفيديو :"رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا ونحنا.. ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو.. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني أوقف على أجريي كل يوم".
وكانت زينة مكي اعترفت في تصريحات صحفية سابقة انها مسلمة الديانة وتنتمي الى المذهب الشيعي وستتزوج مدنيا من مسيحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زينة مكي تقضي إجازتها في إسطنبول وتنشر صورة من مسجد آيا صوفيا.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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