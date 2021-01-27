مزاد على لوحة الكلب «ميناي»

باريس – وكالات: أعلنت دار المزادات العلنية الفرنسية (درو أستيماسيون) عن عرضها في الأيام المقبلة للوحة تحمل رسم الكلب (ميناي) التي أنجزها الفنان المشهور (ماني). وستعرض اللوحة التي أنتجها الرسام الفرنسي في بضع دقائق كما هو دأبه للمرة الأولى في التاريخ.

وتمثل التحفة كلبًا تملكه إحدى موديلات الفنان وتدخل ضمن سلسلة من ثمانية رسوم أنجزها الرجل بين 1875 و1883، وهي فترة تدهورت فيها صحته حتى أقعده المرض. ويقدر ثمن اللوحة الزيتية على القماش بقرابة 300 ألف يورو. وكان (ماني) قد أهدى التحفة إلى صاحبة الكلب وهي (مارجريت لاتويل) التي كان والدها يملك مطعما باريسيا؛ كثيرا ما يتواجد فيه الرسام مع أصدقائه. وشكلت (مارجريت) نفسها موضوع إحدى لوحات الفنان وهي معروضة حاليا في متحف الفنون الجميلة في مدينة “ليون” الفرنسية. وتم حفظ لوحة الكلب من طرف أحفاد (مارجريت) منذ أكثر من 140 سنة ولم يجرعرضها أبدا في السوق. وبلغ الرقم القياسي لأعمال (ماني) 5ر61 مليون دولار أميركي الذي أدرته لوحة (الربيع) في 2014.

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