تشكيل مجلس إدارة فرقة أمجاد عمـــان المسرحية بإزكـــي

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

عقدت فرقة أمجاد عمان المسرحية اجتماع جمعيتها العمومية لانتخاب طاقم مجلس الإدارة الذي سيدير دفة الفرقة لعامين حيث تأسست الفرقة عام 2011 وتقدم الأعمال المسرحية والأفلام المرئية الهادفة ومناقشة العديد من قضايا المجتمع، وقد أسفرت الانتخابات عن استمرار خليفة بن محمد الدرمكي رئيسا للفرقة وعبدالله بن سعيد الرقيشي نائبا للرئيس وأيمن بن سعيد الرقيشي مقررا للفرقة (أميــن السر) وعبدالله بن مسعود الريامي مسؤولا للعلاقات العامة والإعلام وحمير بن ناصر العبري المسؤول المالي. وقد قامت فرقة أمجاد عمان مؤخرا بتدشين عملها الجديد بعنوان (أمثال عمانية) حيث يتضمن العمل طرح الأمثال العمانية في مقاطع قصيرة بقالب كوميدي بما يقارب 15 حلقة، كما تفاعلت الفرقة بالعديد من الأعمال التوعوية الهادفة تزامنا مع جائحة فيروس كورونا، وتضم الفرقة نخبة من الممثلين والمصورين الطموحين وتعمل على تسليط الضوء على قضايا المجتمع وطرح الحلول واستكشاف المواهب وصقلهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من الوقوف على خشبة المسرح.

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