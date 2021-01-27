«سُراة الوادي المقدس» نظرة فـي تجارب ومدونات أهل التصوف والسلوك فـي عمان عبر عصور مختلفة ومن زوايا متعددة

في ثقافة وفنون 27 يناير,2021

مسقط ـ «الوطن»:

صدر حديثا عن دار سؤال للنشر كتاب يتناول التجربة الصوفية في عُمان بعنوان (سُراة الوادي المُقدّس) أعده وحرره الكاتبان سعيد بن سلطان الهاشمي وأمامة بنت مصطفى اللواتية في قرابة 500 صفحة من القطع المتوسط شارك فيها عشرة باحثين أجالوا النظر في تجارب ومدونات أهل التصوف والسلوك في عُمان من زوايا نظر متعددة، وعبر عصور وحِقب مختلفة (ليس احتفاءً بعطاءاتهم والإضاءة على إشاراتهم التي تركوها فحسب، بل ونقدًا متسائلًا في عباراتهم التي وثقوها أو نُقلت عنهم) بحسب المقدمة، حيث تؤكد العتبة الأولى للكتاب على أنه (لا يكفُّ سؤال التصوف عن معاودة إلحاحه على الروح بلا تردد أو مواربة، وكأن الحياة كلما ضاقت على ساكنيها اتسع لأجلهم سؤال التصوف، وكأن الروح تنبعث من جديد كلما اختبرها سأم السائد وتغوّل في دخيلتها المكرور البائد. يكتسب سؤال التصوف راهنيته من كونه معراجًا خاصًّا لروح الإنسان، ملاذه الآمن وعزاءه المؤجل. كما أن تاريخ التصوف ما انفك يُثير في دواخل النفس البشرية كل غامض ومدهش من اللذة والخيال. والإنسان في عُمان ليس استثناءً من كل ذلك، على العكس، فإن الجغرافيا والتاريخ والثقافة والأفكار؛ فجّرت في داخله تساؤلات وتوجّسات، شكوكًا ويقينيات، قلقًا واطمئنانًا، بثّها بأشكال عِدة، منها ما انعكس على سلوكه ومنها ما أودعه في مدوناته. لذا، من يفهم التصوف في عُمان يقترب من فهم الإنسان، أولم يكن التصوف يومًا الضوء الذي يستأنس به هذا الإنسان، في طريق بحثه عن المعنى، بلوغًا إلى الله؟).

الكتاب بحسب محرريه، هو مجموعة من التساؤلات المهمومة بالتصوف والسلوك في عُمان، والتي تتوخى استخلاص القراءات، وتتبّع السِّير، مع تأمل مسالك الأفكار، وأثر كل ذلك على الوعي، سواءً على مستوى الفرد أو المجتمع، ويتوزع الكتاب على عشر دراسات وقراءات، راجعها علميًّا الأستاذ الدكتور وليد محمود خالص، كما يتضمن فهارس نوعية للأعلام والأماكن والموضوعات المتخصصة تحفيزًا لمواصلة البحث والتقصي والحفر.

ففي المحور الأول، وهو المتعلق بالتصوف الشعبي تقرأ الباحثة انتصار السليمية في دراستها (الكرامات في التصوف العُماني)، أنواعه وسماته، أساطيره وحوادثه. في حين تركز دراسة المكرمة الأكاديمية الدكتورة عائشة الدرمكية على (الأولياء في الفكر الشعبي)، وعلى الطريق المعرفي الذي تأسس عليه هذا التصور، وحول ما إذا كان يمثل فلسفة مجتمعية أم تصوفا.

أما في المحور الثاني، التصوف والدين، فيأتي الباحث خميس بن راشد العدوي مقدما قراءته الرائدة لبنية التصوف عبر مخطوط (مراهم القلوب في مناجاة المحبوب) لصاحبه محمد بن أحمد الشجبي، كعمل متقدم في موضوعه وميدانه، لكونه يُعيد طرح سؤال تأريخ التصوف في عُمان من جديد، سواءً على مستوى الزمن، القرن الخامس الهجري، أو على مستوى الظروف التي أحاطت بتاريخ التصوف العُماني وصَقلت جُلّ ظواهره وبواطنه. على نحوٍ متصل؛ يقدم الدكتور سلطان بن عبيد الحجري قراءةً مستفيضة في تجربة (ناصر بن أبي نبهان الخروصي)، الأسباب والمآلات التي رسمت طرق هذه الشخصية، عبر تقلبات الأحوال وتناقضات الآمال.

وتمثل علاقة أهل التصوف (أو السلوك) بالسلطة، في المجمل؛ محورا شائكا في التاريخ الإسلامي، وفي هذا المقام، يقدم الكتاب دراستين ضافيتين للتجربة الصوفية وعلاقتها (بأيديولوجيا السياسة الدينية في التاريخ العماني) وذلك من خلال نصوص أعلام السلوك والتصوف كالشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي وابنه ناصر، إضافة إلى الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي والشاعر أبو مسلم البهلاني، إلا أن كلًّا من الباحثين الدكتور سعود الزدجالي والشاعر إبراهيم سعيد ينطلقان من رؤية مختلفة ومنهج تحليلي مغاير للآخر في دراستيهما.

كما يتناول المحور الرابع ارتباط الفن بالتصوف من خلال دراستين تركز الأولى على (البناء الفني في النص الشعري الصوفي العماني) برؤية الباحث والشاعر محمود حمد، الذي يقتفي أنواع وأساليب الخطاب الشعري والنظم الايقاعية في نصوص أدباء السلوك العمانيين. أما الدراسة الثانية فتتناول (الملامح الصوفية في الفنون الشعبية والموسيقا العمانية) للباحثة أمامة اللواتية، من خلال التنقيب في العلاقة التي تربط التصوف بالموسيقا في عُمان ومدى تقاطع الفنون الشعبية مع الموسيقا الصوفية.

أما المحور الخامس، فيحوي إضاءتين ترميان إلى ربط الماضي بالحاضر، لتؤكدا على توهج نبع التصوف في عُمان واستمرار تدفقه. ففي ورقته الموسومة بـ(أمهات الأرض) يسبر الشاعر سماء عيسى سيرة المرأة المتصوفة في عُمان، عبر نساء عابدات زاهدات حاكمات، خلال عصور وأزمنة مختلفة، نحتنَ فيها الوجدان الجمعي وشكلن انعطافات محورية في الذاكرة الشعبية. أما الدكتور محمد عبدالكريم الشحي فقد اختار أن يُضيء على تجربة عرفانية معاصرة في محاورة أشبه بالمُدارسة الفكرية مع المجتهد في القضايا الصوفية محمد موسى.