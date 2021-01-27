شريف مدكور يوجه رسالة للشباب في سن المراهقة

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الإعلامي شريف مدكور رسالة إلى الشباب في سن المراهقة حول متطلباتهم مع أهاليهم، موضحًا أنهم يعتبرون أطفالًا بالنسبة إلى الأهل.تعجب مدكور خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه "شارع شريف" الذي يقدمه على قناة "الحياة"، من الضغط غير الطبيعي الذي يقوم به المراهقين تجاه الأهل وذلك بالنسبة إلى المتطلبات المادية غير المحسوبة سواء بطلبات السفر أو شراء هواتف جديدة أو سيارات وما شابه، مضيفًا: "إنت ليه تبص لابن خالتك أو جارك جاب إيه؟ إنت مش طفل يبقى عاملني ككبير".

تابع الإعلامي أن كل بيت له إمكانياته وحدوده ولكن للأهل دورًا في ذلك خاصةً الأم لأنها تعلم مرتب زوجها وكيف أنها تساعده في مصاريف المنزل أحيانًا، ولهذا لا يجب أن تحرج زوجها أمام أولادها بالطلبات، مشيرًا إلى أن "الشخص النظيف من قلبه مش البراند".

أوضح شريف مدكور أن هناك أشخاص لديهم المقدرة على شراء "البراند" ولكن غير ذلك لا يعيب الإنسان، ولهذا يجب "شراء الأصلي اللي على قدك مش المضروب"، مشددًا على أنه يجب نسيان المظاهر وأن يكون هناك قناعة وثقة في النفس والفخر بالذات مهما كان مستوى الحياة.