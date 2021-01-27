تشييع جنازة والد الفنان تامر شلتوت بمسجد الشرطة

القاهرة - محمد ابراهيم - شيعت جنازة والدة الفنان والإعلامي تامر شلتوت اليوم، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرصت على حضور الجنازة الفنانة نهال عنبر، فيما أعلن "شلتوت" عن عجم وجود عزاء في البيت.

وأعلن تامر شلتوت عن وفاة والده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: " انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت..وسيتم الصلاه علي المتوفى بعد صلاه الظهر بمسجد الشرطة في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائله في ٦ اكتوبر..و العزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل".

وأضاف: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ".