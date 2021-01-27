«الكاهن».. درة تقف أمام إياد نصار في السينما بعد غياب 9 سنوات

تواصل النجمة درة تصوير فيلمها الجديد "الكاهن" بمحافظة الفيوم برفقة النجوم إياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، والفنانة حنان سليمان.
ويعد العمل هو الأول للثنائي درة وإياد نصار في السينما منذ حوالي 9 سنوات بعد تقديمهما فيلم "مصور قتيل".
وتتكتم درة عن تفاصيل شخصية "فيروز" التي تجسدها خلال أحداث الفيلم، لافتة إلى أنها جديدة بالنسبة إليها.
"الكاهن" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على الدراما العربية تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي واياد نصار وفتحي عبد الوهاب.
وأعربت الفنانة درة عن سعادتها البالغة بوجودها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الأولى لـ مهرجان أفلام أون لاين السينمائي، الذي يهتم بالأفلام القصيرة، مشيرة إلى أنها سبق وشاركت في لجان تحكيم للعديد من المهرجانات، وأن مثل هذه التجارب تضيف إليها كثيرًا.
وأشارت درة إلى أنها شاهدت العديد من الأفلام المشاركة بالمهرجان، وأعجبها مجموعة منها وسوف تستمتع بمناقشة هذه الأفلام مع زملائها بلجنة التحكيم للاستقرار على الأفلام الفائزة .
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