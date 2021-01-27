«الكاهن».. درة تقف أمام إياد نصار في السينما بعد غياب 9 سنوات

وأعربت الفنانة درة عن سعادتها البالغة بوجودها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الأولى لـ مهرجان أفلام أون لاين السينمائي، الذي يهتم بالأفلام القصيرة، مشيرة إلى أنها سبق وشاركت في لجان تحكيم للعديد من المهرجانات، وأن مثل هذه التجارب تضيف إليها كثيرًا.

وأشارت درة إلى أنها شاهدت العديد من الأفلام المشاركة بالمهرجان، وأعجبها مجموعة منها وسوف تستمتع بمناقشة هذه الأفلام مع زملائها بلجنة التحكيم للاستقرار على الأفلام الفائزة .