تأجيل مهرجان كان السينمائي الدولي بسبب كورونا

أعلنت إدارة لمهرجان كان السينمائي الدولي عن تأجيل دورة 2021 الذي كان مقررا لها أن تقام في الفترة من 11 إلى 22 مايو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



وقالت المتحدثة باسم المهرجان: "بالتأكيد سيقام المهرجان خلال عام 2021، لكن قد يتم تأجيل موعده حتى نهاية يونيو أو نهاية يوليو".

وتابعت: أن "المنظمين لا يزالون بحاجة إلى بعض الوقت لتقييم الوضع في بداية العام، قبل اتخاذ قرار نهائي".

على جانب آخر تقام الدورة المقبلة من مهرجان روتردام على مرتين الأولى في شهر فبراير بتواجد بسيط نظرًا لأزمة كورونا، ومن المقرر أن تستكمل فعالياتها في يونيو المقبل آملين في انقضاء الأزمة قبل هذا، ويعد مهرجان روتردام أهم الفعاليات الفنية في هولندا وأحد أهم وأقدم المهرجانات في أوروبا.