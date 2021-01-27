تفاصيل تعرض الفنانة وفاء عامر للتحرش

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تعرضها للتحرش، ونشرت صورة عبر صفحتها بموقع فيسبوك لإحدى السيارات التي طاردتها بهدف فضح قائدها بعدما تحرش بها.
وعلقت عليها: "متحرش"، ولم تكشف المزيد من التفاصيل حول الأمر.
وانضمت الممثلة وفاء عامر مؤخرا إلى حملة "لا للإهانة"، التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، للحد من ظاهرة إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت وفاء عامر مع بسمة وهبة في فيديو وهما ترتديان الكمامات الطبية عبر "انستجرام ".
وقالت وفاء عامر: "كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة صاغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه".
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