وفاة زوجة الفنان ياسر فرج بفيروس كورونا :"عمري ماكنت اتخيل إني هقف الوقفة دي"

وفاة زوجة الفنان ياسر فرج إثر تداعيات إصابتها بفيروس كورونا الذي عانت منه في الأيام الماضية حيث نعى الفنان المصري ياسر فرج زوجته الراحلة عبر حسابه على الفيسبوك بكلمات وداعية أليمة بعدما تدهورت حالتها عصر اليوم وأسلمت الروح.

وفاة زوجة ياسر فرج

الفنان المصري ياسر فرج أعلن عن وفاة زوجته وأم أطفاله عصر اليوم بحزن كبير جداً عبر حسابه على فيسبوك لافتا الى أن الصلاة على جنازتها ستقام اليوم قبل دفنها بمقابر الأسرة، كاتبا في تدوينة النعي "انا لله وانا اليه راجعون ..صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصراً".

وعاش الفنان المصري ياسر فرج خلال الأيام الماضية فترة عصيبة جداً بعد اصابة زوجته بفيروس كورونا ودخولها الى العناية المركزة، وعبّر عن تأثره الشديد بإصابة زوجته بالفيروس وحالتها الصحية حيث كتب عدد من التدوينات المؤثرة أثناء زيارته لها في غرفة العناية الفائقة وكتب في احداها قائلاً :""طول عمري وانا بخاف من الباب ده ..كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة علي عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني احساس بالحزن الشديد ..والرعب من اني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي ..انهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وام أولادي للعناية المركزة.

الفنان المصري ياسر فرج أعرب عن صدمته جراء تدهور الحالة الصحية لزوجته بشكل مفاجئ حيث ظل معها طيلة لحظات مرضها ولم يفارق باب غرفتها في المستشفى قائلاً "عمري ماكنت اتخيل اني هقف الوقفة دي علشانك انتي يا ميادة ...ومفيش حاجة كبيرة علي ربنا ..وان شاء الله يخرجك ويخرجنا منها علي خير".

أبرز الأعمال الفنية لـ ياسر فرج

الفنان المصري ياسر فرج بدأ مسيرته الفنية قبل عشر سنوات وشارك في عدد من الأعمال الدرامية منها "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"على نار هادئة"، و"صاحب السعادة"، و"طيري ياطيارة"، و"أزمة نسب"، و"أفراح إبليس"، و"مشرفة رجل لهذا الزمان"، و"ليالي"، و"ورق التوت"، و"بنت بنوت"، و"علي ياويكا".

ياسر فرج شارك كذلك في عدد من الأفلام السينمائية منها "نمس بوند" و"الأكاديمية"، و"ابقى قابلني"، و"عايشين اللحظة"، و"خليج نعمة"، و"غرفة 707"، و"عبده مواسم"، و"أحلام عمرنا".