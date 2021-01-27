جيل جديد من العائلات الفنية يسيطر على الوسط الفني .. أبناء عاصي الحلاني وأحمد زاهر ومحمد رمضان الأشهر

دائمًا ما كانت العائلات الفنية مسيطرة على الوسط طوال الوقت، حيث نجد أن هناك مجموعة من النجوم قرر أبنائهم أو المقربين منهم دخول الوسط الفني سواء مجال التمثيل والغناء أو حتى اهتمامهم بمواقع التواصل الاجتماعي، على مدار السنوات الماضية، ليصبح الوسط مقترن أكثر باسم العائلة لا الأفراد.

سمير غانم وعادل إمام ومحمود ياسين الأشهر

من أشهر العائلات الفنية التي حقق أفرادها نجاحًا على مدار السنوات الطويلة الماضية، كانت عائلة الفنان سمير غانم المكونة من زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وابنتيه دنيا وإيمي سمير غانم، وأزواجهما الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، كذلك عائلة الفنان نور الشريف وزوجته بوسي وابنته مي نور الشريف، رغم أن الأخيرة لم تواصل مشوارها في مجال الفن على خطى والديها وتوقفت منذ سنوات عن التمثيل.

أيضًا عائلة الفنان محمود ياسين المكونة من زوجته النجمة المعتزلة شهيرة وابنه الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة وابنهما الشاب محمود عمرو ياسين، إضافة إلى رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض، كذلك عائلة الفنان فاروق الفيشاوي وسمية الألفي التي نتج عنها ابنهما الفنان أحمد الفيشاوي، وأسرة الفنان مصطفى فهمي وشقيقه حسين فهمي وزوجته السابقة ميرفت أمين، وابنتهما منة التي بالرغم من أنها لم تدخل مجال التمثيل، لكنها تعتبر إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما تلقى أخبارها اهتمام الجمهور.

ولم ينته الأمر عند هؤلاء، لكن أيضًا من أشهر العائلات الفنية كانت عائلة عادل إمام، حيث بات ابنه الأكبر رامي إمام، أحد أشهر المخرجين المصريين، إضافة إلى نجله الأصغر محمد إمام الذي نجح في ترسيخ مكانته وسط النجوم الشباب في مجال التمثيل، وحفيداته لابنته سارة اللاتي ظهرن معه في أحد مشاهد مسلسله السابق "فلانتينو"، كذلك أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز وابنيه كريم ومحمد محمود عبد العزيز، وأرملته الإعلامية بوسي شلبي.

فريد شوقي وأحفاد فريد الأطرش

أيضًا عائلة النجم الراحل فريد شوقي التي أنتجت كل من ابنته المنتجة ناهد فريد شوقي وزوجها المخرج مدحت السباعي وابنتهما ناهد السباعي، إضافة إلى رانيا فريد شوقي، وأحمد جمال سعيد ابن مها فريد شوقي، كذلك الفنانة مروة الأطرش التي تحمل اسم واحدة من أشهر العائلات الفنية، فهي الابنة الصغرى للكاتب والممثل ممدوح الأطرش، نجل عم الفنانين فريد الأطرش وأسمهان، وشقيقتها الإعلامية مزنة الأطرش، وابنة عمها الممثلة ليليا الأطرش.

العائلات الفنية المسيطرة على الوسط الفني لم تتوقف عند هذا الجيل فقط، بل امتدت للأجيال الأحدث والأصغر سنًا والذين نجحوا في تحقيق نجاح ملحوظ بمجرد ظهورهم في بعض الأعمال، ومن أبرز هؤلاء ليلى وملك أحمد زاهر التي تألقت كل منهما في أحدث مسلسلاتهما مؤخرًا، وذلك بعد غياب سنوات عن التمثيل.

ابنتا أحمد زاهر ونجل خالد صالح

وكانت ليلى أحمد زاهر قد حصدت ردود أفعال إيجابية بدورها في مسلسل "الفتوة" في رمضان الماضي، ودورها في "في بيتنا روبوت" الذي يعرض حاليًا، أما شقيقتها ملك فتصدرت الترند بدورها في مسلسل "لؤلؤ" رغم أنها لم تظهر إلا في مشاهد قليلة بالعمل.

أيضًا العائلات الفنية اكتملت مؤخرًا بزواج الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان المصري الراحل خالد صالح؛ بهنادي مهنى ابنة الموسيقار هاني مهنى، وقبلهم الفنان شريف منير الذي قررت ابنته أسما دخول مجال الإعلام بعد تحقيقها انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا، وزواجها من الفنان محمود حجازي.

محمد رمضان وعاصي الحلاني

إضافة إلى هؤلاء حرص أيضًا الفنان محمد رمضان على أن يساعد بعض من أفراد أسرته لدخول مجال التمثيل، كانت البداية مع ابنة شقيقه ومدير أعماله؛ إنجي رمضان التي ظهرت بأدوار صغيرة في مسلسلي "الأسطورة" و"الحساب يجمع"، ومؤخرًا بابنته الكبرى حنين التي ظهرت معه في كليب "مصباح علاء الدين".

أسرة الفنان اللبناني عاصي الحلاني من بين النجوم الذين يعتبرهم الجمهور من أشهر الأسر الفنية، حيث يتمتع نجليه الوليد وماريتا الحلاني بأصوات جذابة، ونجحا في تحقيق شهرة واسعة بعيدًا عن نجاح والدهما، وصرحت ماريتا من قبل في أحد اللقاءات، أن أسرتها دائمًا ما تغني في المنزل طوال الوقت، ويعتبرون الغناء من أهم طرق التواصل بينهم.

الأمر نفسه ينطبق على الفنان المصري إدوارد الذي كشف مؤخرًا عن موهبة ابنيه مارك وماريا في الغناء، وقام بنشر العديد من الفيديوهات التي تجمعهم سويًا وهم يغنون داخل المنزل، كذلك الفنان مصطفى قمر الذي نجح ابنه تيام قمر في الصعود بقوة في الفترة الماضية، ونجح في أداء عدة أدوار في مسلسلات مهمة منها "أهو دا اللي صار" و"خيانة عهد".