وفاء عامر تعلن تعرضها للتحرش

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة وفاء عامر عن تعرضها للتحرش، وذلك من خلال فيديو شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "عامر" تعليقا قائله: "متحرش".

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية بنات موسى ضمن مسلسل"إلا أنا"، بطولة:صبري فواز، ديانا هاشم، محمد عز، نادية رشاد،تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج محمد أسامة.

والجدير بالذكر أن وفاء عامر شاركت في جملة "لا للإهانة"، وأعلنت عن ذلك من خلال فيديو جمعها ببسمة وهبة وقالت: "كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة صاغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه".