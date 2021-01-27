سماح أنور : غدا بدء فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أفلمها أونلاين للأفلام القصيرة

وقالت الفنانة سماح أنور في تدوين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيها : "دعوة عامة، بدءا من غد الخميس تبدأ فعاليات و ندوات مهرجان أفلمها أونلاين السينمائي هنا علي صفحة المهرجان الرسمية علي الفيسبوك من ٨ مساءا، اليوم الأول مع رئيس لجنة التحكيم : مدير التصوير الأستاذ كمال عبد العزيز و سيعلن عن الأفلام المشتركة و الأفلام التي تم اختيارها من اللجنة للمسابقة الرسمية و أسمائها، أيضا مع رئيس المهرجان و منصة أفلمها أونلاين : الفنانة سماح أنور و نقاش حول الصناعة المستقلة في مصر و الشرق الاوسط و لماذا تعتبر منصة أفلمها هي النموذج الأمثل للحلول في صناعة السينما و الفن بشكل عام في هذا العصر.
يشار إلى ان ادارة المهرجان كانت قد نظمت يوم الأحد الماضي مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق للإعلان عن تفاصيل المهرجان، وذلك بحضور الفنانة سماح أنور والفنانة درة والكاتب عبدالرحيم كمال ومدير التصوير كمال عبدالعزيز والمخرج أحمد عاطف.
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