أسماء جلال لـ"دوت الخليج": انتظروني في الموسم الثاني من مسلسل "أنصاف مجانين"

أسماء جلال شاركت خلال الفترة الماضية في الموسم الأول من مسلسل "أنصاف مجانين" والذي نال إشادة واسعة من قبل الجمهور بعد بداية عرض الموسم الأول منه، في وقت بدأت فيه الفنانة المصرية تصوير الموسم الثاني من العمل، كما تستعد لأحدث أعمالها في رمضان 2021.

أسماء جلال: أيام وننتهي من تصوير الموسم الثاني من "أنصاف مجانين"

أسماء جلال أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن استمرارها في تصوير الموسم الثاني من مسلسل "أنصاف مجانين" الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد خالد صالح، وقد بدأ عرض العمل خلال الفترة الماضية على إحدى المنصات الرقمية، وأوضحت الفنانة المصرية أن التصوير لا يزال مستمرا حتى الآن وأن فريق العمل يفصله عن انتهاء التصوير أيام فقالت: "الموسم الثاني من مسلسل (أنصاف مجانين) بدأنا تصويره منذ فترة، وقد اقتربنا بالفعل من الانتهاء بشكل كامل خلال الأيام القادمة، حيث يتبقي فقط ما بين 4 إلى 5 أيام تصوير".

أسماء جلال: "سعيدة بردود الفعل حول المسلسل وانتظروا الموسم الثاني"

أسماء جلال تحدثت كذلك عن ردود الفعل الإيجابية حول العمل منذ بداية عرضه في الأسابيع الماضية، حيث عبرت عن سعادتها بردود الأفعال وطالبت الجمهور بانتظار الموسم الثاني الذي تمنت أن ينال إعجابهم ويحقق النجاح المنشود فقالت: "سعيدة بردود الفعل حول الموسم الأول من مسلسل (انصاف مجانين) فهو عمل مختلف في فكرته، وأتمنى أن يكمل الموسم الثاني نجاح الأول وينال إعجاب الجمهور وينتظره"، مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس من رواية تحمل نفس الأسم للكاتبة السعودية شيماء شريف، والتي تدور حول قصة شخص يخضع لعملية زراعة قلب ويعيش في حالة يستمع فيها لصوت المتبرع الذي يطالبه بالبحث عن سر كان يبحث هو عن إجابته، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد خالد صالح، وعصام عمر، وعلاء حور، ومدحت الخطيب، وسامية أسعد، وعلي خليفة، والمعالجة الدرامية مريم نعوم، ونجلاء الحديني، والعمل من تأليف عمر رشدي حامد.

أسماء جلال تبدأ تصوير مسلسل "خلي بالك من زيزي"

أسماء جلال بدأت خلال الأيام الماضية تصوير دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، فقالت: "منذ أسبوع بدأت بالفعل في تصوير دوري في مسلسل (خلي بالك من زيزي) ونعيش حالة من التركيز خلال هذه الفترة"، ويشارك في بطولة مسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، وعلي قاسم، وصفاء الطوخي، وسلوى محمد علي، والعمل سيناريو وحوار منى الشيمي، ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.