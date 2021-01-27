ليس بسبب كورونا..تعرف على السبب الحقيقي وراء وفاة زوجة ياسر فرج

القاهرة - محمد ابراهيم - توفت اليوم زوجة الفنان ياسر فرج، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد،ودولها غرفة العناية المركزة.

وانتشرت أخبار حول سبب وفاة زوجة الفنان ياسر فرج، وهو إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها عقب ذلك.

وكشفت تصريحات صحفية تفيد بأن زوجة ياسر فرج عانت كثيرا من مرض السرطان قبل إصابتها بكورونا مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

وكانت آخر رسالة وجهها ياسر فرج لزوجته من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "طول عمري وانا بخاف من الباب ده.. كل ما اروح أزور حد مريض واعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي.. النهارده كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وام أولادي للعناية المركزة".