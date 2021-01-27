مينا مسعود: مصر في السبعينيات كانت تقدم أهم فن في العالم

قال النجم العالمي مينا مسعود خلال مؤتمر خاص بفيلمه الجديد في مصر، الذي يحمل اسم "في عز الضهر"، ان مصر في السبعينات كانت تقدم أهم فن في العالم.

واوضح ان في الفترة الأخيرة هناك كثير من الأشخاص نسوا هذا الأمر، واوضح انه يحب ان يفكر الجميع بأن السينما المصرية مهمة وكبيرة وهو ما اتمنى ان يحدث من خلال فيلمه "في عز الضهر" للتأكيد ان مصر قادرة ان تقدم فيلما عالميا.