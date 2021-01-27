مينا مسعود: بطل فيلم في عز الضهر يشبهني



وأكد مينا أنه يعمل على تحسين لغته المصرية بشكل قوي للمساهمة في خروج الشخصية بأفضل صورة. ويسافر النجم العالمي مينا مسعود إلى هوليوود، لمدة شهر لتصوير عمل سينمائي جديد تابع لمنصة "نيتفليكس". ومن المقرر أن يعود مينا مسعود لمصر بعد هذا الشهر، لبدء تصوير فيلمه المصري الأول "في عز الضهر" الذي يتعاون فيه مع الفنانة هنا الزاهد، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

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