نجوم وكتاب يردوا على إساءة أحد أعضاء مجلس النواب للفن والفنانين.. تفاصيل

وقعت الفنانة إلهام شاهين على البيان صادر من الجمعية المصرية للتنوير وأعلنت تضامنها معه، بعد أن وقع عليه عدد كبير من المثقفين والشخصيات العامة ردا على إساءة أحد أعضاء مجلس النواب للفن والفنانين

ووقع على بيان الجمعية المصرية للتنوير، عدد كبير من المثقفين والكتاب وأساتذة الجامعة والأطباء والفنانين وفئات عديدة من الشعب المصري .. الذين يقدرون قيمة الفن.. ويستنكرون إساءة أحد أعضاء مجلس النواب للفن والفنانين، مطالبين المجلس الموقر إحالة هذا النائب إلي لجنة القيم لمحاسبته. ومن الفنانين: عزت العلايلي وحسين فهمي ونبيلة عبيد وإلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي وصابرين وغادة عادل ومنى زكي وداليا البحيري وعبير صبري وإسعاد يونس وسمير صبري ونجلاء بدر وفردوس عبد الحميد و شهيرة وهنا شيحة ووفاء صادق ويسرا اللوزي وسلوى محمد على، والمطربة عزة بلبع.

ومن المخرجين: الأساتذة علي بدرخان و محمد عبد العزيز.. أساتذة بأكاديمية الفنون والمخرجين عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية و محمد ياسين و هاني لاشين و محمد فاضل وكاملة أبو ذكري وتامر محسن وهاني خليفة و ساندرا نشأت وأمير رمسيس ومنال الصيفي وأحمد يحي و محمد أبو سيف و شريف مندور وسعد هنداوي وحازم متولي و ماندو العدل و محمد عبد الرحمن حماقي .

والمنتجين جمال العدل و مها سليم و د. محمد العدل.

ومن الكتاب والمفكرين والإعلاميين: الكاتبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب .. و يوسف القعيد الكاتب الروائي و عضو مجلس الشعب سابقًا .. و خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع ..و عمرو الخياط رئيس تحرير جريده أخبار اليوم .. و أمال عثمان نائب تحرير جريده أخبار اليوم .. والكتاب السياسين جمال أسعد وشريف عارف .. و د. أماني فؤاد الأستاذة الجامعية و الأديبه فاطمة ناعوت و د. محمد عبد السميع .. وماجدة موريس .. و الناقد طارق الشناوي .. الناقد محمد نبيل.. د. مدحت العدل .. وكتاب السيناريو تامر حبيب، ونجلاء الحديني و شهيرة سلام .. و الشاعر جمال بخيت .. والإعلاميه نهال كمال .

و من أساتذه الجامعة والأطباء : د حسام بدراوي رئيس لجنه التعليم بمجلس الشعب سابقًا و د. مؤمنة كامل .. وة د. حازم ياسين أستاذ بجامعة القاهرة .. و د. جمال شقره و د. هشام الخياط .. و د. خالد منتصر الكاتب والطبيب والمفكر .

و من رؤساء المهرجانات السينمائية : المنتج والكاتب محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى و الكاتب جمال زياده رئيس مهرجان شرم الشيخ و الكاتب محمد عبد الخالق رئيس مهرجان أسوان والناقد إنتشال التميمي رئيس مهرجان الجونة .

وفي مجال الموسيقي د. منال يحيى الدين عازفة الهارب وأستاذة بأكاديمية الفنون ومؤلف الموسيقي راجح داوود و الملحن أحمد جمال العدل .

كل هؤلاء وأعداد كبيرة من القامات المحترمة من فئات عديده محامين ومهندسين وباحثين ورجال دين و أدباء.. و مهن عديده .. يرفضون إهانة الفن .. ولن يسمحوا بتغيير هويتنا الثقافية.. و سيتصدوا جميعا للأفكار الرجعية الهدامه