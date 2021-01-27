إبراهيم عيسى: زيادة العنف المنزلي ونسب الطلاق من أثار كورونا في مصر والعالم العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تفشي فيروس كورونا في المجتمعات العربية ومصر أدى إلى زيادة العنف المنزلي وارتفاع نسب الطلاق والعنف اللفظي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن وسائل السوشيال ميديا تشهد عنف وشراسة وهجوم على الاخر بدرجة من درجات التأثر بسبب التوتر الناتج عن كورونا.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن محاولة اظهار الكبت الناتج عن كورونا انعكس على زيادة مؤشر العنف اللفظي والمنزلي، فضلا عن التعصب الرياضى الذى وصل إلى مستوى الغليان والعنصرية والتنمر على اللاعبين.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تفشي كورونا في أوروبا انعكس في انتشار ظاهرة الاحتجاجات والمظاهرات بسبب الكتمان والكبت وحالة الزعر من الموت والمرض والاصابة، قائلا: "مع الحظر الذى شهدته الكثير من دول أوروبا والعالم الناس بقت لوحدها ونسبة الاكتئاب زادت والاسباب النفسية ساهمت أن المظاهرات تظهر في كل العالم وتطلع بعنف وتمارس شغب".