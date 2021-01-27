يوسف الشريف يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر لكرة اليد

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنانة يوسف الشريف، رسالة لمنتخب كأس العالم المصري لكرة اليد، عقب خسارته مع الدنمارك في مباراة اليوم.

وكتب "الشريف" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏‏‏‏ارفعوا راسكوا.....خسرتوا مباراة وكسبتوا احترام الجميع..فخور بيكم???? ????????????????????????‎#مصر2021 ".

وخسر منتخب مصر في كرة اليد مباراته اليوم مع الدنمارك، مما أدى إلى خروجه من ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد، وأقيمت المباراة بستاد القاهرة داخل الصالة المغطاة.

وضم الفريق كل من كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – أكرم يسرى – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند.