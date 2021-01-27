نبيل الحلفاوي يعلق على بطولة كأس العالم لكرة اليد

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة كأس العالم لكرة اليد، اليوم بين مصر والدنمارك.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏‏‏‏‏‏ ‏ملحمة كروية سيذكرها تاريخ كرة اليد بين ثامن العالم وبطل العالم. كما تمنيت كان نهائي مبكر. ألف تحية لأبطالنا العظماء".

وخسر منتخب مصر في كرة اليد مباراته اليوم مع الدنمارك، مما أدى إلى خروجه من ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد، وأقيمت المباراة بستاد القاهرة داخل الصالة المغطاة.

وضم الفريق كل من كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – أكرم يسرى – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند.